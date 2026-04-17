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Lenda no basquete, Oscar Schmidt morre aos 68 anos

Ex-jogador morreu horas depois de receber atendimento médico por um mal-estar

17 abril 2026 - 15h55Gabrielly Gonzalez, com Lance!

Morre, aos 68 anos, Oscar Schmidt, lenda no basquete mundial. Conhecido por "Mão Santa", Oscar morreu poucos minutos após receber atendimento médico por um mal-estar nesta sexta-feira (17). A informação foi confirmada pela assessoria do ex-atleta.

Após se sentir mal, Oscar foi encaminhado para o Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana (HMSA), em São Paulo, onde recebeu atendimento médico. Mas morreu instantes depois. Segundo informações, o ex-jogador lutava desde 2011 contra um câncer no cérebro.

A lenda da bola laranja deixa uma legião de fãs ao redor do globo, além de recordes e feitos que marcaram a história do esporte. 

Sobre Oscar Schmidt

Nascido em Natal, o "Mão Santa" construiu números impressionantes ao longo de 25 temporadas como profissional. Ele é o maior pontuador da história do basquete, com 49.703 pontos, além de deter o recorde de maior pontuador da história dos Jogos Olímpicos, com 1.093.

Nas Olimpíadas, onde participou de cinco edições consecutivas, Oscar também acumulou marcas históricas: foi diversas vezes cestinha e protagonizou atuações memoráveis, como os 55 pontos anotados contra a Espanha em Jogos Olímpicos de Seul 1988 – recorde em uma única partida no torneio.

Pela Seleção Brasileira, o momento mais emblemático veio no ouro dos Jogos Pan-Americanos de 1987, em Indianápolis. Na decisão, liderou o Brasil na vitória por 120 a 115 sobre os Estados Unidos, marcando a primeira derrota dos norte-americanos em casa na história da competição. Oscar também conquistou o bronze no Mundial de 1978, nas Filipinas, e encerrou sua trajetória com 7.693 pontos em 326 partidas oficiais pela seleção, entre 1977 e 1996.

 

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