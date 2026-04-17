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OPINIÃO: A Engenharia Financeira do BRB: Imóveis, Poder e Cumplicidade

17 abril 2026 - 15h35Bosco*     atualizado em 17/04/2026 às 15h37
Bosco Martins, escritor e jornalistaBosco Martins, escritor e jornalista   (Reprodução)

O núcleo financeiro da investigação apontou para imóveis de alto padrão como pagamento indireto. Avaliados em R$ 146 milhões, os bens teriam sido transferidos como contrapartida por decisões favoráveis no banco público, incluindo operações que beneficiaram o Banco Master. O mecanismo revela sofisticação na ocultação e a tentativa de deslocar a vantagem indevida para fora dos circuitos tradicionais.

Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, emerge como figura-chave. Sua prisão preventiva sinaliza que os indícios alcançam condutas penalmente relevantes: a função pública pode ter sido instrumentalizada para interesses privados de forma reiterada.

Se as decisões tinham critérios técnicos, por que a convergência recorrente com interesses específicos? Se havia governança, por que os controles não interromperam o fluxo? O caso tensiona a fronteira entre gestão pública e captura institucional.

A investigação da PF revela um arranjo que conecta decisões estratégicas, mensagens comprometedoras, transferências imobiliárias e a atuação de agentes públicos e privados. As conversas apreendidas funcionam como elo entre a decisão formal e a intenção subjacente. A naturalidade com que temas sensíveis são abordados indica não um desvio pontual, mas uma relação estruturada para saquear o banco público em vantagem privada.

*Bosco Martins é jornalista

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