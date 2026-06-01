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Procissão deve alterar trânsito no feriado de Corpus Christi em Campo Grande

Mais de 50 mil pessoas devem se reunir na Capital no dia 4 de junho; confira a programação

01 junho 2026 - 18h31Gabrielly Gonzalez

A celebração de Corpus Christi, organizada pela Arquidiocese de Campo Grande, deve reunir cerca de 50 mil fiéis na quinta-feira, 4 de junho, e provocará interdições em diversas ruas da região central da Capital ao longo do dia.

Segundo autorização da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), os bloqueios terão início às 3h da madrugada e seguirão até as 22h, abrangendo as vias utilizadas para a realização da Santa Missa Campal e da tradicional procissão.

A programação religiosa terá início às 15h, com a celebração da Santa Missa na concha acústica da Praça do Rádio Clube, presidida pelo Arcebispo Metropolitano de Campo Grande, Dom Dimas Lara Barbosa.

Após a celebração, os fiéis seguirão em procissão saindo da Praça do Rádio Clube pela Avenida Afonso Pena, passando pela Rua 13 de Maio e encerrando o percurso no Memorial da Cultura e da Cidadania, antigo Fórum, localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa.

Comércio poderá abrir no feriado

Apesar do feriado de Corpus Christi, o comércio poderá funcionar normalmente, desde que sejam observadas as regras previstas na Convenção Coletiva de Trabalho.

Para abrir as portas, os estabelecimentos precisam comunicar o Sindicato Laboral por escrito, com protocolo e antecedência mínima de cinco dias, além de efetuar o pagamento de R$ 24 por funcionário que trabalhar no feriado.

O horário autorizado para funcionamento das lojas de rua será das 9h às 18h, com intervalo de uma hora para descanso. Os trabalhadores convocados para o expediente terão direito a uma folga compensatória, que deverá ser concedida em até 15 dias após o feriado.

 

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