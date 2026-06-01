AGORA: Motociclista morre ao colidir contra árvore em avenida do Pioneiros

Motociclista, ainda não identificado, morreu no começo da noite desta segunda-feira, dia 1°, em um grave acidente de trânsito, após colidir contra uma árvore, na rua Senador Antônio Mendes Canales, no Pioneiros, em Campo Grande.
Informações preliminares apontam que o motociclista seguia pela avenida e, por motivos a serem apurados, colidiu violentamente contra a árvore e ficando no meio fio.
Equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estiveram pelo local, mas devido a gravidade dos ferimentos, a vítima não resistiu e teve o óbito declarado no local.
É aguardada a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica, uma vez que a Polícia Militar isolou a área para os trabalhos de praxe.
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