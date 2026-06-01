Menu
Menu Busca segunda, 01 de junho de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

AGORA: Motociclista morre ao colidir contra árvore em avenida do Pioneiros

Ainda não há detalhes sobre a dinâmica dos fatos e serão esclarecidos pelas autoridades

01 junho 2026 - 19h09Taynara Menezes, Vinícius Costa e Vinícius Santos     atualizado em 01/06/2026 às 19h10

Motociclista, ainda não identificado, morreu no começo da noite desta segunda-feira, dia 1°, em um grave acidente de trânsito, após colidir contra uma árvore, na rua Senador Antônio Mendes Canales, no Pioneiros, em Campo Grande.

Informações preliminares apontam que o motociclista seguia pela avenida e, por motivos a serem apurados, colidiu violentamente contra a árvore e ficando no meio fio.

Equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estiveram pelo local, mas devido a gravidade dos ferimentos, a vítima não resistiu e teve o óbito declarado no local.

É aguardada a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica, uma vez que a Polícia Militar isolou a área para os trabalhos de praxe.

Reportar Erro
Energisa Michel - Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Imagem ilustrativa
Polícia
Após agressão a árbitro, equipe é eliminada de competição de futebol amador na Capital
Jovem bateu no meio-fio antes de morrer ao colidir contra árvore no Pioneiros
Polícia
Jovem bateu no meio-fio antes de morrer ao colidir contra árvore no Pioneiros
Polícia confirma que mulher que morreu na BR-163 se jogou de carro em movimento
Polícia
Polícia confirma que mulher que morreu na BR-163 se jogou de carro em movimento
Divulgação / Assessoria / PMMS
Polícia
Traficante é preso em Campo Grande com quase 2 mil porções de cocaína
Delegacia de Polícia Civil de Antônio João
Polícia
Policias deflagram "Operação Sossego" e prendem dois agressores em MS
Depac Centro
Polícia
Jovem é extorquido após desistir de encontro com garota de programa na Capital
Acidente aconteceu durante a manhã
Polícia
Caminhão de prefeitura invade preferencial e mata cadeirante em MS
Prisão foi realizada pela DAM de Aquidauana
Polícia
DAM de Aquidauana prende em flagrante agressor que tentava fugir de motocicleta
Balde com as porções de maconha
Polícia
Jovem esfaqueia marido na perna para tentar cessar agressões a socos em MS
Prisão foi realizada pela equipe da Deam
Polícia
Homem é preso por ameaçar ex-mulher usando telefone da filha de 11 anos

Mais Lidas

Foto: Reprodução / Redes Sociais
Comportamento
Mãe perde filho para a depressão, faz alerta nas redes e emociona milhares de pessoas
Foto: Arquivo pessoal
Polícia
Discussão termina em morte dentro da Ceasa de Campo Grande
Caso foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Homem invade garagem, faz ameaças e atira contra carro no Centro de Campo Grande
UPA Universitário, onde suspeitos estavam internados
Polícia
Após serem socorridos, suspeitos de confronto com a PM morrem na UPA Universitário