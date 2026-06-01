Homem é preso por ameaçar ex-mulher usando telefone da filha de 11 anos

Homem, de 47 anos, acusado de perseguir e ameaçar de morte a ex-companheira em Campo Grande foi preso pela Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), durante o sábado, dia 30. O suspeito, que possuía um mandado de prisão preventiva em aberto, foi capturado escondido em uma residência no bairro Vila Planalto.

O agressor demonstrava total desrespeito às ordens judiciais e acumulava uma extensa ficha criminal contra a ex-esposa, de 49 anos, com quem foi casado por 14 anos. O homem chegou a ser preso anteriormente, mas obteve liberdade provisória no dia 5 de maio deste ano sob a condição de usar tornozeleira eletrônica. Mesmo com o monitoramento ativado, ele continuou a perseguir e aterrorizar a vítima.

O estopim para o pedido de prisão preventiva ocorreu no dia 13 de maio, quando o suspeito fez ligações insistentes para o celular da ex-mulher. Diante da recusa dela em atender, ele ligou para a filha do casal, de apenas 11 anos, exigindo que a chamada fosse colocada no viva-voz. Ao notar que a ex-companheira ouvia a ligação, o agressor proferiu ameaças explícitas de invasão domiciliar e morte. Dias depois, ele entrou em contato com a ex-sogra afirmando que iria romper o dispositivo eletrônico e fugir do estado.

Sem cessar os ataques, o indivíduo voltou a agir no dia 15 de maio, sendo indiciado novamente pelos crimes de injúria, ameaça e mais um descumprimento de medidas protetivas de urgência. Ao todo, a DEAM já havia mapeado outras duas ocorrências semelhantes registradas nos meses de março e abril deste ano, evidenciando uma escalada contínua de violência.

Diante do cenário de reiteração criminosa e do fracasso das medidas cautelares alternativas, a autoridade policial representou pela prisão preventiva para garantir a integridade física e a vida da vítima. O homem passou por exames de praxe na delegacia especializada e foi encaminhado ao sistema prisional da capital, onde permanecerá à disposição da 3ª Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

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