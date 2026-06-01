Acusado de matar idoso a facadas em Itajá é preso escondido em carvoaria de MS

Homem, de 33 anos, que estava foragido da Justiça de Goiás há nove anos pelo crime de latrocínio, foi capturado por policiais militares no domingo (31) em uma área rural de Figueirão. O suspeito foi localizado e detido enquanto trabalhava em uma carvoaria dentro da Fazenda Santa Isabel, situada a cerca de 55 quilômetros do perímetro urbano da cidade.

A prisão ocorreu de forma fortuita, quando uma guarnição que se deslocava para atender a outra ocorrência recebeu uma denúncia anônima com o paradeiro do criminoso. Após realizarem um levantamento rápido de dados, os militares realizaram o cerco à carvoaria e efetuaram a abordagem.

Contra o trabalhador rural havia um mandado de prisão preventiva em aberto expedido pela comarca de Itajá, em Goiás, onde o crime foi registrado em 2017. Segundo a denúncia do Ministério Público goiano, o homem é acusado de invadir uma residência, assassinar a vítima a facadas e, em seguida, roubar um veículo e uma arma de fogo que estavam no imóvel.

Durante a revista pessoal realizada no momento da captura, os policiais militares não encontraram nada de ilícito em posse do foragido. O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil.

O preso foi transferido no final da tarde para a Delegacia de Polícia de Camapuã.

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