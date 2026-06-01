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Acusado de matar idoso a facadas em Itajá é preso escondido em carvoaria de MS

Crime ocorreu há quase uma década e indivíduo estava com mandado de prisão em aberto

01 junho 2026 - 13h11Vinicius Costa
Suspeito foi capturadoSuspeito foi capturado   (Divulgação/PMMS)

Homem, de 33 anos, que estava foragido da Justiça de Goiás há nove anos pelo crime de latrocínio, foi capturado por policiais militares no domingo (31) em uma área rural de Figueirão. O suspeito foi localizado e detido enquanto trabalhava em uma carvoaria dentro da Fazenda Santa Isabel, situada a cerca de 55 quilômetros do perímetro urbano da cidade.

A prisão ocorreu de forma fortuita, quando uma guarnição que se deslocava para atender a outra ocorrência recebeu uma denúncia anônima com o paradeiro do criminoso. Após realizarem um levantamento rápido de dados, os militares realizaram o cerco à carvoaria e efetuaram a abordagem.

Contra o trabalhador rural havia um mandado de prisão preventiva em aberto expedido pela comarca de Itajá, em Goiás, onde o crime foi registrado em 2017. Segundo a denúncia do Ministério Público goiano, o homem é acusado de invadir uma residência, assassinar a vítima a facadas e, em seguida, roubar um veículo e uma arma de fogo que estavam no imóvel.

Durante a revista pessoal realizada no momento da captura, os policiais militares não encontraram nada de ilícito em posse do foragido. O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil.

O preso foi transferido no final da tarde para a Delegacia de Polícia de Camapuã.

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