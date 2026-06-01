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Jovem é morto em rua e crime pode ter sigo por engano em Caarapó

Suspeito chegou em uma bicicleta e atirou duas vezes, atingindo uma mulher também

01 junho 2026 - 12h11Vinicius Costa
Crime ocorreu no bairro Vila Planalto, em CaarapóCrime ocorreu no bairro Vila Planalto, em Caarapó   (Portal da Cidade)

Wesley Gutierrez Correia, de 20 anos, foi assassinado a tiros no final da manhã desta segunda-feira, dia 1º, na rua Minas Gerais, em Caarapó - a 274 quilômetros de Campo Grande.

Existe a suspeita que ele possa ter sido vítima de homicídio por engano. Uma segunda pessoa, uma mulher, também foi baleada no local e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros até a unidade hospitalar da cidade.

Segundo informações do site Portal da Cidade, testemunhas relataram que o suspeito se aproximou das duas pessoas de bicicleta e em determinado momento, atirou ao menos duas vezes contra Wesley, fugindo na sequência.

O suspeito abandonou o veículo nas proximidades.

A Polícia Militar foi acionada e isolou o local para o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Científica. Familiares ficaram em choque com o crime cometido.

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