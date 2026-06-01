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BOPE aumenta cerco contra facções e cumpre mandados em operação em MS

Ofensiva mira faccionados envolvidos em crimes considerados graves, principalmente homicídios

01 junho 2026 - 07h50Vinicius Costa
Bope também deu apoio na operaçãoBope também deu apoio na operação   (Brenda Assis)

O BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais) da Polícia Militar deflagrou, na manhã desta segunda-feira (1º), uma megaoperação em âmbito estadual voltada a desmantelar facções criminosas que atuam em Mato Grosso do Sul.

Batizada de Operação Malleus, a ofensiva de alta complexidade cumpre simultaneamente dezenas de mandados de prisão expedidos pelo Poder Judiciário em vários municípios e polos estratégicos do estado.

A ação mira diretamente integrantes do crime organizado envolvidos em delitos de extrema gravidade, como tráfico de entorpecentes, crimes violentos e execuções comandadas pelas estruturas paralelas de poder. Planejada sob absoluto sigilo pelos setores de inteligência, a operação foi estruturada para sufocar a logística financeira e operacional dessas organizações logo no início do mês.

Por se tratar de uma investida de altíssimo risco contra indivíduos considerados de alta periculosidade, a tropa de elite da Polícia Militar assumiu a linha de frente das incursões táticas.

Os militares do BOPE são responsáveis por realizar entradas em ambientes confinados, isolar os perímetros das abordagens e neutralizar possíveis reações armadas por parte dos alvos.

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Energisa Michel - Maio26

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