Junho começa com calor de 34°C e alerta para baixa umidade em MS

O mês de junho começa com tempo predominantemente seco, predomínio de sol e temperaturas elevadas que podem atingir os 34°C em Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (1º). A transição mensal é marcada por um cenário de forte calor nas regiões do Pantanal, Norte e Bolsão, contrastando com a previsão de chuva isolada em outras áreas do estado.

O início da semana também emite um alerta para a saúde da população devido aos baixos índices de umidade relativa do ar, que devem oscilar entre 25% e 40%, especialmente nos períodos da tarde.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), paralelamente a esse cenário seco, o avanço de uma frente fria oceânica associada a um cavado atmosférico ainda pode provocar pancadas de chuva de forma irregular e com baixos acumulados nas regiões Sul, Sudoeste, Centro-Norte e Nordeste.

Na capital, Campo Grande, os moradores terão uma segunda-feira com temperaturas amenas no início do dia e calor à tarde, com marcas oscilando entre a mínima de 18°C e a máxima de 29°C. No Sul do estado e na Grande Dourados, o clima fica mais ameno, registrando as menores temperaturas do território, com máximas que não devem passar dos 27°C.

Por outro lado, o extremo calor se concentra nas regiões Pantaneira, Norte e Bolsão. Nessas localidades, os termômetros registram madrugadas com mínimas na casa dos 19°C, mas disparam ao longo do dia, consolidando o início de junho com máximas extremas de até 34°C.

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