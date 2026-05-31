Mauro Vieira vai a Pequim para reunião estratégica entre Brasil e China

Nos dias 1º e 2 de junho, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, realiza visita oficial a Pequim, capital da China, para a participação no V Diálogo Estratégico Global (DEG) entre Brasil e China.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o mecanismo é uma instância de coordenação política realizada em nível de chanceleres e tem como objetivo promover a troca de percepções sobre as agendas bilateral, regional e global. A última edição do encontro ocorreu em Brasília, em janeiro de 2024, entre o chanceler brasileiro e o ministro chinês Wang Yi.

Durante a agenda na capital chinesa, Mauro Vieira também deve se reunir com o vice-presidente Han Zheng e com o ministro do Comércio, Wang Wentao. Além dos compromissos institucionais, o ministro brasileiro visitará o Museu Nacional da China, que sedia atividades do Ano Cultural Brasil-China, celebrado em 2026.

A China ocupa posição de destaque nas relações comerciais brasileiras, sendo o principal parceiro comercial do Brasil desde 2009 e o maior importador de produtos agropecuários brasileiros.

Em 2025, a corrente de comércio bilateral atingiu US$ 170,9 bilhões, registrando o décimo ano consecutivo de recorde histórico. No mesmo período, o saldo comercial favorável ao Brasil chegou a US$ 29 bilhões.

Brasil e China também são países fundadores do BRICS e do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), instituição sediada em Xangai e atualmente presidida pela ex-presidente Dilma Rousseff.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também