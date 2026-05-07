Trump diz que reunião com Lula foi "muito boa" e destaca discussão sobre comércio e tarifas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a reunião com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quinta-feira (7) foi “muito boa” e que os dois discutiram principalmente temas relacionados a comércio e tarifas.

“Acabei de concluir minha reunião com Luiz Inácio Lula da Silva, o dinâmico Presidente do Brasil. Discutimos diversos temas, incluindo comércio e, especificamente, tarifas. A reunião foi muito boa”, declarou Trump em publicação nas redes sociais.

Ele também informou que novas conversas devem ocorrer entre equipes dos dois países. “Nossos representantes têm reuniões agendadas para discutir alguns pontos-chave. Outras reuniões serão agendadas nos próximos meses, conforme necessário”, completou.

Lula chegou à Casa Branca às 12h21, no horário de Brasília, onde foi recebido por Trump com um aperto de mão. O presidente brasileiro permaneceu no local por cerca de três horas. Durante a visita, os líderes participaram de um almoço de trabalho.

Havia expectativa de manifestações no Salão Oval, porém todas as atividades foram fechadas para a imprensa.

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