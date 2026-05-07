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'Inverno Acolhedor' inicia ação para atender pessoas em situação de rua neste sábado

Iniciativa no Parque Ayrton Senna oferece abrigo, alimentação, atendimento de saúde e apoio social durante o período de frio

07 maio 2026 - 15h27Taynara Menezes
No local, serão oferecidos espaço coberto e aquecido para dormir, colchões, lençóis e cobertoresNo local, serão oferecidos espaço coberto e aquecido para dormir, colchões, lençóis e cobertores   (Foto: Divulgação)

Com a previsão de queda de temperatura em Campo Grande, o “Inverno Acolhedor” inicia ação neste sábado (09) no Parque Ayrton Senna para atender pessoas em situação de rua durante as noites mais frias.

O atendimento começa às 18h, com pernoite previsto para sábado (09) e domingo (10). A continuidade da ação na segunda-feira (11) dependerá da manutenção da previsão de frio.

No local, serão oferecidos espaço coberto e aquecido para dormir, colchões, lençóis e cobertores, além de jantar e água. As pessoas acolhidas também terão apoio de equipes de saúde e atendimento específico para os pets, com fornecimento de ração e cobertas.

Na manhã de domingo, os acolhidos serão encaminhados para a UAIFA I, onde poderão tomar café da manhã e permanecer durante o dia. Já na segunda-feira, o café será servido no Centro POP.

Durante o período, equipes também farão orientações sobre vagas de trabalho e programas habitacionais no Centro POP, que funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, na Rua Joel Dibo, 255, no Centro. O espaço oferece serviços como banho, lavanderia, alimentação, guarda de pertences, apoio para documentos e atendimento psicossocial.

A ação também contará com reforço das equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS), que atuarão nas ruas realizando abordagens, oferecendo acolhimento e distribuição de cobertores.

Informações e solicitações de atendimento podem ser feitas pelos telefones (67) 99660-6539, (67) 99660-1469 ou pelo serviço 156.

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