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Bosque dos Ipês celebra mês das mães com evento de moda, empreendedorismo e estreia no cinema

Além da programação especial, o shopping segue com sua campanha promocional

07 maio 2026 - 14h24Sarah Chaves
Cinema exibe "Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft: The Tour"Cinema exibe "Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft: The Tour"   (Divulgação)

Com uma programação que mistura moda, empreendedorismo feminino, cultura, experiências afetivas e entretenimento, o evento “Mães no Bosque” segue até o dia 17 de maio e transforma a Praça Central do shopping em um espaço de protagonismo feminino.

Nos dias 8 e 9 de maio “Mães no Bosque” recebe a Feira de Economia Criativa, reunindo mulheres empreendedoras e marcas autorais, além da Sala da Mulher Empreendedora, em parceria com a SEMU (Secretaria Executiva da Mulher).

No sábado (9) às 16h, a artista plástica Iacita Azamor leva para a passarela o desfile “Das telas para a moda”, com peças criadas a partir das estampas de suas próprias obras. A coleção valoriza elementos da fauna e flora sul-mato-grossense, unindo arte, identidade regional e moda autoral em uma apresentação inédita.

Agenda inclui Sidney Volpe, considerada uma das maiores referências de moda do Mato Grosso do Sul. No desfile “Elegância tem assinatura”, a Maison Volpe apresenta vestidos às 16h30, em parceria com Fernanda Amorim.

Empresária à frente da Maison Volpe, influenciadora digital e símbolo de elegância na maturidade, Sidney se consolidou como um fenômeno nas redes sociais ao unir autenticidade, sofisticação e estilo próprio, tornando-se inspiração para diferentes gerações.

Já às 17h, o público acompanha o desfile “Tal mãe, tal pet – laços que não precisam de palavras”, trazendo tutores e pets para um momento afetivo e descontraído dentro da programação.

O evento ainda conta com painel voltado ao empreendedorismo feminino, às 15h, com participação de Adriana Cândido, CEO da ELOO Contabilidade, e Cleide Moreno, especialista em ativos digitais, debatendo o tema “Mães que empreendem: cuidando do hoje, construindo o amanhã”.


No domingo (10), das 16h às 20h, a programação ganha ainda um momento especial com a Feirinha de Adoção Pet, realizada em parceria com o projeto Anjos da Dani, reforçando a proposta do evento em abraçar diferentes formas de maternidade e afeto.


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Enquanto isso, o cinema do Bosque dos Ipês segue com estreias que prometem movimentar o público. Entre os destaques estão “Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft: The Tour”, “Iron Maiden: Burning Ambition” e “Mortal Kombat 2”. Continuam em cartaz sucessos como “O Diabo Veste Prada 2”, “Michael”, “Zico, o Samurai de Quintino” e “Super Mario Galaxy: O Filme”.

Informações e ingressos estão disponíveis pelo site ingresso.com.

Além da programação especial, o shopping segue com sua campanha promocional de Dia das Mães. Até o dia 17 de maio, clientes que realizarem compras nas lojas participantes podem concorrer ao sorteio de um Fiat Pulse 0 km.

O Shopping Bosque dos Ipês fica na avenida Cônsul Assaf Trad, 4796, no bairro Novos Estados, em Campo Grande.

 

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