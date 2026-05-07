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Mulher mente sobre agressões do ex e é indiciada em Bataguassu

Investigação analisou imagens de câmeras e apontou ausência de provas contra ex-companheiro

07 maio 2026 - 14h12Vinicius Costa
Delegacia onde o caso foi registrado, em BataguassuDelegacia onde o caso foi registrado, em Bataguassu   (Divulgação/Polícia Civil)

Mulher, de 38 anos, foi indiciada por falsa comunicação de crime após mentir sobre agressões que supostamente sofreu do ex-comanheiro em Bataguassu. A investigação apontou que não houve qualquer indícios de violência contra ela.

A mulher procurou a polícia afirmando ter sido atacada em via pública e ameaçada com uma faca pelo ex, contra quem já possuía medida protetiva. Ela também relatou ter recebido atendimento do Corpo de Bombeiros após a suposta agressão.

Durante a apuração, a Polícia Civil analisou imagens de câmeras de segurança do hotel onde a denunciante estava hospedada. Segundo os investigadores, os registros mostraram que ela deixou o quarto por poucos minutos durante a manhã e retornou logo em seguida, sem indícios da presença de terceiros no local ou de movimentações compatíveis com a versão apresentada.

Ainda conforme a investigação, a polícia encontrou registros anteriores de relatos semelhantes feitos pela mesma mulher em outra cidade de Mato Grosso do Sul. Após reunir os elementos do inquérito, a autoridade policial concluiu que não havia provas que sustentassem a denúncia inicial.

Com isso, a investigada foi indiciada pelo crime de falsa comunicação de crime, previsto no artigo 340 do Código Penal.

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