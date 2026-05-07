Condenada a 10 anos por estupro de vulnerável é presa em Japorã

Mulher, de 29 anos, que não teve o nome divulgado, foi presa durante a quarta-feira, dia 6, em uma aldeia de Japorã. Ela estava sendo procurada pelo crime de estupro de vulnerável.

Contra ela, havia um mandado de prisão decorrente da sentença condenatória, onde a pena é de 10 anos em regime fechado.

Segundo a Polícia Civil, a mulher foi encontrada na Aldeia Porto Lindo.

Após a prisão, a condenada foi encaminhada à Delegacia de Mundo Novo e colocada à disposição da Justiça.

As ações da Polícia Civil seguem em andamento. Equipes da Especializada permanecem em atendimento a denúncias e na fiscalização de pontos vulneráveis à exploração sexual infantojuvenil, tanto na Capital quanto no interior do Estado.

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