Lideranças comunitárias são homenageadas na Câmara com prêmio Anísio Sabino dos Santos

A Câmara Municipal de Campo Grande realizou sessão solene em homenagem à atuação das lideranças comunitárias nos bairros da capital, com a entrega do prêmio Líder Comunitário Anísio Sabino dos Santos. A solenidade foi proposta pelo vereador Carlos Augusto Borges Carlão para reconhecer o trabalho de lideranças.

"Eu sou da origem do líder comunitário, comecei minha vida como presidente de associação de moradores, depois da união de associações, fiz parte da confederação nacional e o líder comunitário ele representa muito para a sociedade, ele é o hélio de ligação entre a população e os poderes públicos, então ele sente, assim, lisonjeado, honrado em receber essa homenagem, que leva o nome do Anísio Sabino dos Santos, que foi um dos grandes líderes do nosso movimento, que enfrentou batalhas em vários congressos do Brasil afora para defender a moradia, para defender a área social, a habitação, a educação.", afirmou Carlão.

O evento aconteceu na noite desta quarta-feira em razão do Dia do Líder Comunitário, celebrado em 5 de maio. Representantes de entidades comunitárias também participaram da cerimônia e ressaltaram a importância da valorização das lideranças que atuam diariamente nos bairros da cidade.

"Esse prêmio do dia do líder comunitário é um prêmio de, como se diz pra você, gratificante para o líder que está lá no bairro, trabalhando no dia a dia, né, que nem a gente sempre fala, é um vereador que não tem remuneração nenhuma", explicou Edson Maidana, presidente da Famems.

Para José Geraldo, presidente do Conselho Regional da Região Urbana Segredo, o líder comunitário exerce um papel fundamental na busca por melhorias para a população. "É um reconhecimento do que o líder comunitário faz nos bairros, porque o líder comunitário hoje é o esteio, é a sustentação do trabalho na nossa cidade, né. Que é a pessoa que está sempre lá no bairro, lá na ponta, trabalhando, buscando recurso, benefício para a nossa comunidade", destacou.

O presidente da União Municipal das Associações de Moradores, José Gondim, também enfatizou a importância da homenagem para fortalecer o trabalho realizado pelas lideranças comunitárias. "Isso representa a valorização e o reconhecimento do trabalho das lideranças comunitárias da nossa cidade e do nosso estado", afirmou.

Durante o evento, os participantes destacaram a representatividade de Anísio Sabino dos Santos, que dá nome à honraria. Ele foi uma importante liderança comunitária em Campo Grande, reconhecido pela atuação nas lutas sociais e pela dedicação às comunidades.

Na ocasião, a esposa de Anísio, Maria Rita dos Santos, ressaltou o legado deixado pelo homenageado e a emoção da família ao acompanhar a homenagem realizada pela Câmara Municipal.

“Ele lutou tanto pelas comunidades e pelas favelas. E, hoje, ele está recebendo esse reconhecimento, uma pena ele não estar aqui para ver isso, mas minha família sente e recebe essa honra, eu só tenho o que agradecer”, declarou.

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