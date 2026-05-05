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Política

AGORA: Conselho de Ética aprova suspensão de 2 meses do mandato de Marcos Pollon

Deputado foi condenado pela ocupação da Mesa Diretora durante protesto que paralisou os trabalhos legislativos em agosto de 2025

05 maio 2026 - 21h08Vinícius Santos
Painel de votação - Foto: Reprodução / TV CâmaraPainel de votação - Foto: Reprodução / TV Câmara  

Em desfavor do deputado Marcos Pollon (PL-MS), de Mato Grosso do Sul, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados aprovou, na noite desta terça-feira (5), a suspensão do mandato por 2 meses.

A decisão foi tomada por 13 votos favoráveis, acompanhando o parecer do relator, deputado Moses Rodrigues (União-CE), que se manifestou pela aplicação da penalidade, e apenas 4 votos contrários.

A medida passa a ter validade após publicação no Diário da Câmara dos Deputados e poderá ter efeito suspensivo em caso de interposição de recurso. Logo após a votação, o parlamentar foi cientificado da decisão e informou que pretende recorrer. 

O prazo para apresentação do recurso é de 5 dias, contados a partir da publicação. O recurso será analisado pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania).

Por que da penalidade

A medida disciplinar tem como base a ocupação da Mesa Diretora ocorrida em agosto de 2025, quando um protesto de parlamentares paralisou os trabalhos legislativos. Na ocasião, os deputados impediram o presidente da Câmara, Hugo Motta, de ocupar sua cadeira no plenário.

Outros parlamentares também estão sob análise do Conselho de Ética, como Marcel Van Hattem (Novo-RS) e Zé Trovão (PL-SC), em razão da mesma ocupação do plenário em agosto de 2025. Nestes casos, a votação ainda está pendente.

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