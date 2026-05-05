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Big Data aponta empate na maioria dos cenários e Lula pode ficar para trás no 2º turno

Conforme a pesquisa, o petista empata com Ciro Gomes e ainda perderia para Flávio

05 maio 2026 - 11h29Sarah Chaves    atualizado em 05/05/2026 às 11h35
Presidente Lula, senador Flávio Bolsonaro e Ciro GomesPresidente Lula, senador Flávio Bolsonaro e Ciro Gomes   (Divulgação/Ascom/CNN)

O presidente Lula teria dificuldades de vencer um segundo turno nas eleições presidenciais, é o que mostra a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira (5). O petista aparece na frente na corrida, mas ainda sem margem para vencer no primeiro turno e com possibilidade de ficar para trás no segundo, perdendo para Flávio Bolsonaro e empatando com Ciro Gomes.

Em um confronto direto entre Lula e Flávio Bolsonaro no segundo turno, o senador aparece numericamente à frente, com 44% contra 43%, mas dentro da margem de erro.

Nos demais cenários, Lula empata com Ciro Gomes, ambos com 43%, vence Ronaldo Caiado por margem mínima, 43% a 42%, e sai à frente de Zema por 43% a 39%, no entanto, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou menos, o presidente empata tecnicamente nesses cenários.

Intenção de votos

No cenário espontâneo, o petista aparece com 31%, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 24%. Os demais, com excessão do ex-presidente Jair Bolsonaro que tem 3%, marcam 1%. Na lista aparecem Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) e Tarcísio de Freitas (Republicanos). 

O cenário de indecisos ainda precisa ser conquistado. Na pesquisa 24% dizem não saber em quem votar e 14% entre branco, nulo ou nenhum. 

Já no estimulado, o petista aparece com 40%, contra 34% de Flávio Bolsonaro (PL). Na sequência, nomes como Ronaldo Caiado e Romeu Zema pontuam com 5% e 4%, respectivamente, enquanto os demais ficam abaixo disso. Sem 50% Lula não leva a eleição no primeiro turno.

Por região

A maior vantagem do presidente é no Nordeste, com 52%, contra 25% de Flávio Bolsonaro, sustentado pela base mais sólida petista.

No Sudeste, os dois aparecem empatados com 36%. No Norte, o empate se repete, também com 36% para cada lado.

No Centro-Oeste, há novo equilíbrio, com 33% a 33%. Já no Sul, Flávio Bolsonaro lidera com folga, com 43%, contra 32% de Lula.

Do lado de Flávio Bolsonaro, o principal obstáculo não é Lula, mas o próprio campo político. A presença de outros nomes da direita, como Caiado e Zema, ainda que com percentuais menores, acaba dividindo votos e prejudica a possibilidade do senador levar já no primeiro turno.

Distribuição de votos

O levantamento também estipula o segundo voto. Entre os eleitores de Lula, a segunda opção mais citada é Ciro Gomes, com 28%. Depois aparecem Aldo Rebelo (9%) e Ronaldo Caiado (8%).

Já entre os eleitores de Flávio Bolsonaro,  Romeu Zema e Ronaldo Caiado lideram como segunda opção, com 22% cada.

A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-03627/2026. Foram ouvidos 2 mil eleitores em todo o país entre os dias 2 e 4 de maio. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

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