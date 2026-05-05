Cães fogem e atacam animal de estimação de mulher em Cassilândia

Mulher, de 29 anos, procurou a delegacia na noite desta segunda-feira, dia 4, para denunciar o ataque de dois cães, raça Pitbull Terrier e outro da raça Fila, contra seu animal de estimação, ocorrido no final da manhã de domingo, dia 3, em Cassilândia.

O cão sobreviveu ao ataque após a tutora conseguir espantar os cachorros, mas ficou com uma lesão na região das costas.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os cães fugiram da casa do dono, que trabalha como segurança durante o período noturno e estava dormindo no momento em que houve o ataque.

Ainda conforme o registro, a Polícia Militar foi até a residência do rapaz, de 29 anos, que ao tomar conhecimento da situação, informou que vai arcar com as despesas do tratamento e medicação do animal.

O caso foi registrado como omissão de cautela na guarda ou condução de animais.

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