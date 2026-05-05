Operação retira três estupradores de circulação em Mato Grosso do Sul

Dois homens, de 36 e 56 anos, condenados pelo crime de estupro de vulnerável, e um jovem, de 21 anos, também acusado do mesmo crime, foram capturados durante o primeiro dia da Operação Caminhos Seguros, nesta segunda-feira, dia 4, em Mato Grosso do Sul.

Os dois primeiros condenados foram encontrados na Aldeia Bororó, em Dourados, onde eles possuíam penas de 9 e 14 anos de prisão, respectivamente, para serem cumpridos em regime fechado.

Já o terceiro capturado, auxiliar de serviços gerais, foi localizado na zona urbana de Dourados. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva. Todas as prisões foram feitas pela DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente).

As prisões representam o início das ações operacionais da Polícia Civil no âmbito da Operação Caminhos Seguros 2026, evidenciando a atuação firme no enfrentamento a crimes que violam gravemente a dignidade de crianças e adolescentes.

Além das ações repressivas, a operação também contempla medidas de prevenção e acolhimento. Equipes da Especializada realizam ações de panfletagem e orientação à população, com foco na conscientização sobre os riscos da violência sexual infantojuvenil e na importância da denúncia.

As atividades também reforçam o papel da rede de proteção no acolhimento das vítimas, garantindo atendimento adequado e humanizado.

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