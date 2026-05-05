Homem é preso por desviar mais de R$ 280 mil de construtora em MS

Homem, de 29 anos, suspeito de aplicar um esquema de fraude eletrônica que causou um prejuízo a uma empresa do setor de construção civil, em Campo Grande, foi preso na última sexta-feira, dia 1º, pela Polícia Civil. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, dia 4.

A investigação começou após a própria empresa identificar irregularidades em movimentações financeiras durante uma auditoria interna. Valores que constavam como pagos por parceiros comerciais não chegaram às contas oficiais, o que levantou suspeitas de desvio.

Segundo a apuração, o investigado ocupava uma função estratégica e tinha acesso a dados bancários da empresa. Ele teria usado essas informações para abrir contas fraudulentas em nome da vítima e emitir boletos falsos, induzindo terceiros a realizarem pagamentos indevidos.

A polícia também identificou que os valores eram rapidamente transferidos e distribuídos entre contas pessoais e empresas ligadas ao suspeito, dificultando o rastreamento. O prejuízo estimado ultrapassa R$ 280 mil, e há indícios de ocultação de patrimônio e movimentações incompatíveis com a renda declarada.

Durante as medidas cautelares, a Justiça determinou o bloqueio de contas bancárias e a apreensão de um veículo de luxo. O suspeito foi localizado em uma padaria, no bairro Cruzeiro, pouco antes de viajar para outro estado.

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