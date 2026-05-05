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Clima

Terça deve ter tempo seco e altas temperaturas em Mato Grosso do Sul

Campo Grande terá mínima de 20°C e máxima de até 32°C

05 maio 2026 - 06h50Vinicius Costa
Tempo seguirá aberto, com sol e calor em Campo GrandeTempo seguirá aberto, com sol e calor em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

A terça-feira, dia 5, em Mato Grosso do Sul, deve ter tempo seco e temperaturas próximo a casa dos 36°C em algumas regiões, aliando-se a baixa umidade relativa do ar ao longo do dia.

A previsão aponta tempo com sol e poucas nuvens, devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), os valores da umidade relativa do ar podem ficar em 20% com as máximas batendo entre 33°C e 36°C.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 18°C e máximas podendo chegar a 33°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 20°C e máximas de 36°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 17°C e máxima de 35°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 21°C e a máxima deve chegar a 35°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 20°C e máxima de até 32°C.

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