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Clima

Instabilidade segue e chuvas devem ocorrer nesta terça em MS

Campo Grande terá mínima de 18°C e máxima de até 29°C

28 abril 2026 - 06h50Vinicius Costa
Dia começou neblina em Campo GrandeDia começou neblina em Campo Grande   (Vinicius Costa)

A atuação da frente fria deve garantir mais um dia de chuva em Mato Grosso do Sul e deixa o tempo bastante instável nesta terça-feira, dia 28.

Com a passagem do sistema frontal, espera-se queda nas temperaturas, especialmente na região sul de Mato Grosso do Sul, com valores entre 15 e 17°C.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), destaca-se a ocorrência de mínima invertida, condição em que a menor temperatura do dia é registrada entre a tarde e a noite, em função da entrada gradual de ar mais frio ao longo do período. 

Os ventos atuam do quadrante sul com velocidades que variam entre 30 - 50 km/h, com possibilidade de rajadas pontuais superiores a 50 km/h.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 15°C e máximas podendo chegar a 26°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 18°C e máximas de 32°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 18°C e máxima de 34°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 23°C e a máxima deve chegar a 34°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 18°C e máxima de até 29°C.

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