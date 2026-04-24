Sexta-feira promete calor intenso e sem chuvas para Mato Grosso do Sul

A sexta-feira, dia 24, promete apresentar mais um dia intenso de calor e de altas temperaturas em Mato Grosso do Sul. Outro ponto influenciado é a umidade relativa do ar que ficará entre 25-45%, ligando o alerta na população.

As condições meteorológicas previstas tornam o ambiente atmosférico propício para ocorrência de incêndios florestais e recomenda-se que a população não coloque fogo em nenhuma situação.

Apesar do predomínio de tempo estável, não se descartam pancadas de chuva isoladas, conforme divulgado pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 19°C e máximas podendo chegar a 34°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 21°C e máximas de 37°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 18°C e máxima de 36°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 22°C e a máxima deve chegar a 36°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 20°C e máxima de até 34°C.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também