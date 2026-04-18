Sábado será de sol e temperaturas de até 36°C no Estado

Mato Grosso do Sul deve ser de tempo mais firme, com sol e variação de nebulosidade neste sábado (18), conforme previsão do Cemtec. A atuação de um sistema de alta pressão mantém o tempo mais quente e seco em boa parte do Estado, com umidade relativa do ar podendo variar entre 25% e 45%.

Não estão descartadas pancadas de chuva isoladas ao longo do dia. Em pontos específicos e com menor probabilidade, também podem ocorrer tempestades.

Os ventos sopram do quadrante norte, com velocidades entre 30 e 50 km/h, e há possibilidade de rajadas pontuais que podem ultrapassar esse valor.

Nas regiões sul, Cone-Sul e Grande Dourados, as mínimas ficam entre 19°C e 22°C, com máximas de 28°C a 32°C. Já no Pantanal e sudoeste, os termômetros variam entre 22°C e 24°C nas mínimas, chegando a 36°C durante a tarde.

No bolsão, norte e leste do Estado, as mínimas devem ficar entre 20°C e 23°C, com máximas também podendo atingir até 36°C. Em Campo Grande, a previsão indica mínima entre 20°C e 22°C e máxima de até 33°C.

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