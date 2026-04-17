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Homem morre após confronto com a polícia em Ribas do Rio Pardo

Suspeito teria tentado cometer roubo armado antes de trocar tiros com policiais; caso segue em apuração

17 abril 2026 - 21h55Taynara Menezes    atualizado em 17/04/2026 às 21h55

Um homem, ainda não identificado, morreu após entrar em confronto com uma equipe policial no bairro Santo André, em Ribas do Rio Pardo, na noite desta sexta-feira (17). O suspeito seria de fora da cidade e teria tentado cometer um roubo utilizando arma de fogo.

Conforme o portal Ribas Ordinário, durante a ação, o homem teria se deparado com policiais, momento em que houve troca de tiros.

Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Com ele, foram encontrados um relógio, uma pulseira feminina dourada e a arma de fogo utilizada na ocorrência.

A ocorrência segue em andamento, autoridades policiais já foram acionadas no local. 

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