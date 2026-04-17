Homem morre após confronto com a polícia em Ribas do Rio Pardo

Um homem, ainda não identificado, morreu após entrar em confronto com uma equipe policial no bairro Santo André, em Ribas do Rio Pardo, na noite desta sexta-feira (17). O suspeito seria de fora da cidade e teria tentado cometer um roubo utilizando arma de fogo.

Conforme o portal Ribas Ordinário, durante a ação, o homem teria se deparado com policiais, momento em que houve troca de tiros.

Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Com ele, foram encontrados um relógio, uma pulseira feminina dourada e a arma de fogo utilizada na ocorrência.

A ocorrência segue em andamento, autoridades policiais já foram acionadas no local.

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