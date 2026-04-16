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Acidente grave entre motos deixa dois mortos em Dourados

O acidente ocorreu por volta das 11h de quarta-feira, e as vítimas foram socorridas, mas não resistiram aos ferimentos e morreram no hospital

16 abril 2026 - 10h23Vinícius Santos
Local do acidente - Foto: Leandro HolsbachLocal do acidente - Foto: Leandro Holsbach  

Uma colisão entre duas motocicletas terminou na morte de dois jovens em Dourados. O acidente ocorreu por volta das 11h de quarta-feira (15), na rua S7, conforme publicou o site Dourados News.

As vítimas foram identificadas como Ailton Miguel Garcia de Souza e Wesley Henrique Fernandes Freitas. Após o impacto, ambos sofreram ferimentos graves e foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo encaminhados ao Hospital da Vida.

Os dois deram entrada na unidade hospitalar em estado grave. Ailton não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 17h50. Já Wesley teve o óbito confirmado às 20h30, horas depois do atendimento inicial.

O caso foi registrado e segue sob investigação, que deve apurar as circunstâncias da colisão entre as motocicletas.

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