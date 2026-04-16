Motiva Pantanal promove simulado de acidente com múltiplas vítimas na rodovia BR-163

A Motiva Pantanal, antiga CCR MSVia, realiza nesta quinta-feira (16) o 1º Simulado de Acidente com Produto Perigoso e Múltiplas Vítimas, no km 466 da BR-163/MS, em Campo Grande. A ação envolve uma grande operação integrada com forças de segurança e emergência e tem como foco o treinamento para ocorrências de alta complexidade.

Segundo a concessionária responsável pela administração da rodovia federal, o objetivo do exercício é preparar e integrar as equipes de atendimento, reforçando a segurança viária e ampliando a capacidade de resposta em situações reais.

O simulado prevê um acidente de grande proporção envolvendo cinco veículos: uma carreta-tanque, um cavalo mecânico, dois veículos de passeio e um ônibus, totalizando 20 vítimas com diferentes níveis de gravidade.

De acordo com o roteiro do exercício, a ocorrência simulada terá cenários críticos, como vítimas presas às ferragens, feridos graves e registro de óbito. Entre os destaques, está um condutor de veículo de passeio que seria projetado para o interior do carro por não utilizar cinto de segurança, além de vítimas com ferimentos moderados e graves em outros automóveis. O ônibus envolvido, com 15 passageiros, sofrerá tombamento, resultando em múltiplos ferimentos.

A operação também simula o atendimento a uma ocorrência com produto perigoso, exigindo procedimentos específicos de contenção, além de resgate de vítimas, controle de tráfego e atendimento pré-hospitalar.

A ação contará com a participação integrada da Motiva Pantanal, além de órgãos de segurança e emergência como a Polícia Rodoviária Federal (PRF/MS), Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), Polícia Militar Ambiental de Mato Grosso do Sul (PMA/MS), Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), Coordenadoria-Geral de Perícias, Defesa Civil Estadual de Mato Grosso do Sul e Defesa Civil de Campo Grande.

Também participam a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Grupo Ambipar e a Transportadora Kátia Locatelli.

Durante a atividade, serão mobilizados recursos operacionais como viaturas de inspeção, ambulâncias, guinchos leves e pesados, caminhão-pipa e equipes especializadas. Estudantes da área da saúde também atuarão como figurantes, contribuindo para o realismo da simulação.

Segundo o gerente de operações da Motiva Pantanal, Fábio Oliveira, o treinamento é essencial para garantir eficiência e segurança nos atendimentos.

“Simulados como este são essenciais para alinhar protocolos, integrar equipes e aprimorar a capacidade de resposta em ocorrências complexas. Nosso foco é estar preparado para agir com rapidez, técnica e segurança, sempre com o objetivo maior de preservar vidas”, destaca Fábio.

O exercício integra um conjunto de ações de capacitação operacional voltadas à segurança na BR-163/MS e deve mobilizar grande estrutura ao longo do trecho durante a simulação. Vídeo mostra parte do treinamento:

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