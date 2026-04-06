Sem freio, caminhão tomba em rotatória da Mato Grosso e motorista evita tragédia na Capital

Um caminhão tombou no fim da manhã desta segunda-feira (6) na rotatória da Avenida Mato Grosso com a Via Park, em Campo Grande, após o veículo perder os freios durante a descida no sentido Centro. O condutor apresentou ferimentos leves. A equipe do JD1 Notícias esteve no local apurando o caso e acompanhou a movimentação após o acidente.
O veículo, um Mercedes-Benz 1313, era conduzido por um motorista de 24 anos, que não quis se identificar. Segundo ele, o problema começou ainda na parte alta da via. “Eu estava descendo em marcha engatada, segurando no freio, tranquilo. Só que o ar começou a acabar. Quando vi, já não tinha mais freio”, relatou.
Ele ainda relatou que, ao perceber a falha, já visualizou veículos à frente e não encontrou espaço para evitar a colisão de forma segura. “Eu vi moto e carro lá embaixo, não tinha vão. Ou eu batia neles, ou tentava outra coisa”, disse.
Para evitar atingir outros veículos, o motorista decidiu jogar o caminhão para a alça à direita da rotatória. A manobra evitou um acidente mais grave. “Se eu não tivesse feito isso, uns quatro ou cinco carros iam estar amassados agora”, completou.
O caminhão tombou lateralmente e a carga de terra se espalhou, atingindo o canteiro central e encobrindo parte da ciclovia. Apesar do impacto, o motorista sofreu apenas escoriações leves no braço. Ele foi atendido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e estava consciente e orientado.
A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) foi acionada para organizar o fluxo de veículos. O trânsito na região segue normal, e motoristas ainda conseguem acessar a alça da rotatória.
As causas da falha no sistema de freios devem ser apuradas. No entanto, o dono da empresa garantiu que a revisão estava em dia, inclusive a parte dos freios.
Outro acidente -
Durante cobertura no local, a equipe de reportagem flagrou outro acidente, quando uma motocicleta atingiu a traseira de um veículo na rotatória. Motociclista nada sofreu. A dinâmica acente o alerta para quando presenciar acidentes na via, onde o condutor deve permanecer com atenção no trânsito.