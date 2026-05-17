Acidente na BR-376 em Fátima do Sul parte carro ao meio e deixa vítima fatal

Na manhã deste domingo (17), um grave acidente foi registrado no km 16 da rodovia BR-376, em Fátima do Sul, após o Travessão do Guilherme, no sentido Dourados. A colisão envolveu um Volkswagen Gol e uma Fiat Strada, resultando em uma cena de extrema violência: o Gol ficou partido ao meio devido à força do impacto.

Segundo informações do site Fátima em Dia, no Gol estavam duas pessoas. Uma delas, ainda não identificada, morreu no local antes da chegada do socorro. A segunda vítima também estava no veículo, mas até o momento não há informações oficiais sobre sua identidade ou estado de saúde.

No Fiat Strada, uma pessoa foi socorrida inconsciente e desorientada, sendo encaminhada para o Hospital da SIAS. Outra vítima recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e foi levada ao pronto-socorro em Fátima do Sul.

As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes, que deverão investigar as causas da colisão e esclarecer os detalhes do ocorrido.

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