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Mega-Sena acumula e próximo sorteio vai pagar R$ 300 milhões

Concurso especial de 30 anos da loteria será realizado no dia 24 de maio

17 maio 2026 - 13h51Sarah Chaves
Foto: Reprodução/ Caixa Foto: Reprodução/ Caixa  

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3.009 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado (16), em São Paulo. Com isso, o próximo concurso, especial de 30 anos da loteria, deve pagar prêmio estimado em R$ 300 milhões.

Os números sorteados foram: 04 - 06 - 08 - 18 - 21 - 30.

Segundo a Caixa Econômica Federal, 136 apostas acertaram cinco dezenas e cada uma vai receber R$ 19.052,37. Já outras 6.714 apostas fizeram a quadra e levarão R$ 636,14.

O sorteio especial será realizado no dia 24 de maio e, diferentemente dos concursos tradicionais, o prêmio não acumula.

As apostas podem ser feitas até as 22h do dia 23 de maio pelo aplicativo Loterias Caixa, pelo site oficial ou em qualquer casa lotérica do país.

A aposta simples da Mega-Sena custa R$ 6.

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