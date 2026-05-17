Aplicativo do Bolsa Família terá atualização com novas funções nesta segunda-feira (18)

Os beneficiários do Bolsa Família passarão a contar, a partir desta segunda-feira (18), com novas funcionalidades no aplicativo do programa, incluindo consulta detalhada sobre composição familiar, informações sobre bloqueios e notificações de pendências cadastrais. A atualização também vai permitir acesso facilitado a programas sociais integrados ao Cadastro Único.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), não será necessário baixar um novo aplicativo. Os usuários receberão uma mensagem para atualização da plataforma já instalada no celular. Neste primeiro momento, as novidades estarão disponíveis apenas para aparelhos com sistema Android.

Entre as principais mudanças está a possibilidade de o beneficiário verificar pendências relacionadas à família e ao cadastro, o que pode evitar deslocamentos desnecessários aos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS).

“Com o novo aplicativo, espera-se que o beneficiário consiga identificar previamente suas pendências, comparecendo ao CRAS já munido das informações e documentos necessários”, informou o ministério.

Outra novidade é a criação de uma área destinada a pessoas que ainda não recebem o Bolsa Família, mas desejam ingressar no programa. Neste espaço, será possível consultar o calendário de pagamentos, acessar informações gerais e utilizar um canal direto de atendimento da Caixa Econômica Federal.

O ministro Wellington Dias afirmou que a atualização também vai aproximar os beneficiários de outros programas sociais do governo federal.

“Eu não tenho casa, como faço para acessar o Minha Casa Minha Vida? O aplicativo também vai ajudar com informações de um conjunto de programas integrados ao Cadastro Único”, exemplificou.

Atualmente, o aplicativo possui cerca de 6 milhões de usuários ativos na plataforma Android e aproximadamente 270 mil no sistema iOS.

As funções já disponíveis, como consulta ao extrato de parcelas, calendário de pagamentos, desligamento voluntário e caixa de mensagens, serão mantidas.

O governo federal também anunciou novas ferramentas que devem ser liberadas futuramente no aplicativo, entre elas rastreamento e situação do cartão do benefício, possibilidade de escolha da conta para recebimento dos valores e solicitação do chamado “retorno garantido”.

O mecanismo permite que famílias que deixaram o programa após melhora na renda possam retornar com prioridade caso voltem a enfrentar situação de vulnerabilidade social.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também