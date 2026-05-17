Trio desce de carro, atira seis vezes e deixa homem em estado gravíssimo em Dourados

Glemar de Freitas Alves Filho foi baleado ao menos seis vezes no Jardim Santo André, em Dourados. O homem foi socorrido em estado gravíssimo e levado para o hospital.

O atentado aconteceu por volta das 10h20 de sábado (16), na Rua André Gomes Brandão. Segundo as informações apuradas, três homens desceram de um carro e atiraram diversas vezes contra a vítima antes de fugir.

Glemar foi levado por populares até uma unidade hospitalar e o estado de saúde dele inspira cuidados.

Durante os levantamentos no imóvel da vítima, equipes da PM acionaram o Canil, que encontrou cerca de 500 gramas de maconha armazenadas na residência.

Por causa da droga localizada no local, Glemar acabou autuado em flagrante por tráfico de drogas, mesmo permanecendo internado em estado grave.

Equipes da Polícia Militar, da perícia e do Canil estiveram na cena do crime. A motivação do atentado ainda é investigada pela Polícia Civil.

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