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Homem que ameaçou "cobrar" morte de comparsa morre em confronto com a PM em Três Lagoas

Segundo a PM, suspeito atirou contra equipes da Força Tática e do Getam durante tentativa de abordagem

17 maio 2026 - 09h12Sarah Chaves, com 24h News MS e Rádio Caçula
Ranieri Roque Gonçalves chegou à ser socorrido, mas morreu no Pronto Socorro do Hospital AuxiliadoraRanieri Roque Gonçalves chegou à ser socorrido, mas morreu no Pronto Socorro do Hospital Auxiliadora   (Reprodução)

O homem identificado como Ranieri Roque Gonçalves, de 33 anos, conhecido pelo apelido de “Facção”, morreu durante confronto com equipes da Polícia Militar na noite deste sábado (17), no Residencial Tucano, bairro Novo Oeste, em Três Lagoas.

Horas antes, ele havia publicado uma foto nas redes sociais em tom de ameaça após a morte de outro integrante da facção criminosa, o 'FB', morto em confronto com a PM na tarde do mesmo dia. Na postagem, Ranieri afirmava que o grupo iria “cobrar” o ocorrido.

Já durante a noite, conforme as informações iniciais, equipes da Força Tática e do Grupo Especial Tático de Motos (Getam), do 2º Batalhão da Polícia Militar, realizavam patrulhamento na região quando avistaram Ranieri em atitude suspeita.

Ao perceber a aproximação das viaturas, ele teria fugido em direção a um dos blocos residenciais e invadido um apartamento. Os policiais iniciaram acompanhamento e, durante a tentativa de abordagem, o suspeito teria atirado contra as equipes.

Houve troca de tiros e Ranieri foi baleado. Ele chegou a ser socorrido pelos próprios militares e encaminhado ao Hospital Auxiliadora, mas deu entrada na unidade já sem vida.

Segundo registros policiais, Ranieri possuía extensa ficha criminal, com passagens por roubo com uso de arma de fogo, tráfico de drogas, disparo de arma de fogo, homicídio simples e outros crimes.

O caso será investigado para apurar as circunstâncias do confronto.

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Energisa Michel - Maio26

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