Domingo tem feira cultural e teatro em Campo Grande

Campo Grande terá um domingo (17) de programação cultural diversificada, com opções que vão de feira ao ar livre e encontro de motorhomeiros até espetáculo teatral estrelado por Débora Falabella. A agenda reúne atrações para diferentes públicos, incluindo música ao vivo, gastronomia, artesanato e turismo sustentável.
DOMINGO
Feira Bosque da Paz - A edição deste mês reúne gastronomia, artesanato, música ao vivo e atrações voltadas à cultura brasileira em um ambiente ao ar livre no Carandá Bosque. A programação também contará com feira de adoção de pets, com cães e gatos em busca de um novo lar. Entre as atrações musicais estão o cantor Jonas e o grupo Sambacaos.
Hora: 09h
Local: Rua Kame Takaiassú, Carandá Bosque
Entrada: gratuita
Espetáculo Prima Facie - A peça estrelada por Débora Falabella segue em turnê nacional após alcançar mais de 150 mil espectadores em todo o país. No palco, a atriz interpreta Tessa, uma advogada bem-sucedida que passa a enfrentar conflitos pessoais e profissionais capazes de transformar sua visão sobre justiça, relações de poder e violência contra a mulher.
Hora: 18h
Local: Teatro Glauce Rocha - UFMS
Entrada: a partir de R$ 110
5º Encontro de Motorhomeiros - O evento gratuito reúne motorhomeiros de diversas regiões com atrações culturais, gastronomia, oficinas e atividades voltadas ao turismo sustentável.
Hora: 08h
Local: Altos da Avenida Afonso Pena