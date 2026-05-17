Domingo tem feira cultural e teatro em Campo Grande

Campo Grande terá um domingo (17) de programação cultural diversificada, com opções que vão de feira ao ar livre e encontro de motorhomeiros até espetáculo teatral estrelado por Débora Falabella. A agenda reúne atrações para diferentes públicos, incluindo música ao vivo, gastronomia, artesanato e turismo sustentável.

DOMINGO

Feira Bosque da Paz - A edição deste mês reúne gastronomia, artesanato, música ao vivo e atrações voltadas à cultura brasileira em um ambiente ao ar livre no Carandá Bosque. A programação também contará com feira de adoção de pets, com cães e gatos em busca de um novo lar. Entre as atrações musicais estão o cantor Jonas e o grupo Sambacaos.

Hora: 09h

Local: Rua Kame Takaiassú, Carandá Bosque

Entrada: gratuita

Espetáculo Prima Facie - A peça estrelada por Débora Falabella segue em turnê nacional após alcançar mais de 150 mil espectadores em todo o país. No palco, a atriz interpreta Tessa, uma advogada bem-sucedida que passa a enfrentar conflitos pessoais e profissionais capazes de transformar sua visão sobre justiça, relações de poder e violência contra a mulher.

Hora: 18h

Local: Teatro Glauce Rocha - UFMS

Entrada: a partir de R$ 110

5º Encontro de Motorhomeiros - O evento gratuito reúne motorhomeiros de diversas regiões com atrações culturais, gastronomia, oficinas e atividades voltadas ao turismo sustentável.

Hora: 08h

Local: Altos da Avenida Afonso Pena

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