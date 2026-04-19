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Fim de Semana

Domingo tem feira, festa e Expogrande em Campo Grande

A agenda reúne opções para toda a família, com música, gastronomia e lazer

19 abril 2026 - 09h12Sarah Chaves

Campo Grande tem opções para todos os gostos neste domingo (19), com programação que vai de feira tradicional e evento rural a samba, pagode e bailão. A agenda reúne atrações para famílias, quem busca lazer ao ar livre e também para quem quer fechar o fim de semana com música e gastronomia. 

DOMINGO (19)

Expogrande 2026 - A feira encerra como uma das principais atrações do fim de semana, com exposições de animais, leilões, palestras e parque de diversões para todas as idades.
Hora: a partir das 8h
Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho
Entrada: gratuita na maioria dos dias; R$ 20 após 14h às sextas e sábados

Feira do Bosque da Paz -  Reúne artesanato e música ao vivo, além da inauguração da nova praça de alimentação, que chega com mais de 20 opções gastronômicas. Também haverá feira de adoção de animais.
Hora: das 9h às 15h
Local: Praça Bosque da Paz – Carandá Bosque
Entrada: gratuita

Feijoada do Jorge - A campeã do carnaval da Capital, Vila Carvalho promove feijoada com samba e pagode, tendo como atração principal o cantor Niltinho Marrom.
Hora: 11h
Local: Rua Joaquim Manoel de Carvalho, 395
Entrada: a partir de R$ 35

Domingueira do União - Clima de bailão para encerrar o domingo, com show do grupo Laço de Ouro e participação de Fernando Rique e Grupo.
Hora: 18h
Local: Rua Terenos, 481
Entrada: a partir de R$ 30

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