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Fim de Semana

Feira Geek, Desapega CG e espetÃ¡culo PetÃºnia movimentam o sÃ¡bado na Capital

A programaÃ§Ã£o ainda inclui show sertanejo, piquenique solidÃ¡rio e exposiÃ§Ã£o interativa em diferentes regiÃµes da cidade

21 marÃ§o 2026 - 08h30Sarah Chaves
Foto: Thais MonteiroFoto: Thais Monteiro  

Campo Grande tem sábado (21) com programação cultural diversificada, reunindo música sertaneja, teatro, feira geek, ações solidárias e eventos ao ar livre. A agenda contempla opções gratuitas e pagas, espalhadas por diferentes regiões da cidade, com atividades para todas as idades, desde experiências imersivas e encontros familiares. Confira

SÁBADO 

Só Moda Boa - O sertanejo ganha destaque com apresentação de Kaio e Gabriel, reunindo sucessos e modas antigas para os fãs do estilo.

Hora: 16h
Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho, Rua Américo Carlos da Costa, 320, Jardim America
Entrada: a partir de R$ 60 

3º Piquenique Solidário - A Associação Sou T21 promove um encontro especial em celebração ao Dia Internacional da Síndrome de Down, com diversas atrações culturais, atividades para famílias e ações solidárias voltadas à comunidade.

Hora: 16h
Local: Concha Acústica Helena Meireles - Parque das Nações Indígenas - entrada pela Antonio Maria Coelho
Entrada: gratuita, com doação de 1 kg de alimento não perecível

Espetáculo Petúnia - O grupo Fulano de Tal comemora sua trajetória e o aniversário do próprio espaço cultural com uma apresentação especial que também celebra o Dia Internacional do Teatro, oferecendo ao público uma experiência gratuita e acessível.

Hora: 20h
Local: Teatro Prosa - R. Anhanduí, 200 - Centro
Entrada: gratuita

Desapega CG - O maior evento de desapego de Campo Grande reúne mais de 60 expositores e mais de 20 mil itens entre moda circular, decoração e antiguidades.

Horário: 8h às 16h
Local: Parque Ayrton Senna
Entrada: Gratuita

3ª Feira Geek – A Feira Geek da UEMS reúne cultura pop com concurso de cosplay, competição de k-pop, sessões de RPG e diversos expositores de jogos, colecionáveis e artes.

Horário: 11h às 20h
Local: UEMS Campo Grande – Bairro Santo Amaro
Entrada: Gratuita

Exposição Internacional Dragões - Uma experiência imersiva toma conta do shopping com criaturas gigantes animatrônicas que unem tecnologia e fantasia, encantando visitantes de todas as idades.

Hora: 10h às 20h
Local: Shopping Bosque dos Ipês
Entrada: gratuita

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