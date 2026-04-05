Domingo tem motoclube, feiras e festival cultural na Capital

Feiras, cultura e atividades para toda a família movimentam Campo Grande neste domingo (5). A programação começa pela manhã com a Feira Borogodó e segue ao longo do dia na Feira Central, que reúne atrações de Páscoa, música, palestras e apresentações culturais. Os eventos são gratuitos e oferecem opções de lazer, gastronomia e economia criativa na Capital.
DOMINGO (5)
Feira Borogodó - A 22ª edição da feira traz temática de Páscoa com experiências culturais, gastronomia e economia criativa, reunindo expositores e atividades para toda a família.
Hora: 9h
Local: Praça Coophafé – Rua das Garças, 3164
Entrada: gratuita
Feira Central – almoço e sarau infantil - A programação começa ao meio-dia com abertura para almoço e atividades voltadas ao público infantil.
Hora: 12h
Local: Feira Central
Entrada: gratuita
Workshop “Trabalho com Iscas Artificiais” - Atividade aborda técnicas e orientações para pesca esportiva.
Hora: 18h30
Local: Feira Central – Palco 2
Entrada: gratuita
Bonde de Biker - Motoclubes participam de entrada especial com trajeto até a Tenda Cristã.
Hora: 19h
Local: Feira Central
Entrada: gratuita
Final do Festival de Música Cristã - Etapa decisiva reúne apresentações musicais no evento.
Hora: 19h30
Local: Feira Central – Palco 3
Entrada: gratuita
Momento motivacional “Neurociência e Fé na Construção de uma Nova Identidade” - Palestra com Ingrid Ximenes integra a programação.
Hora: 19h30
Local: Feira Central
Entrada: gratuita
Apresentação “Davi e Golias” - Encenação faz parte das atividades culturais do evento.
Hora: 19h30
Local: Feira Central – Palco 4
Entrada: gratuita
Banda da Guarda Civil Metropolitana - Apresentação musical com repertório variado.
Hora: 20h
Local: Feira Central – Palco 4
Entrada: gratuita
Podcast “Cuidados com Embarcação/Motor” - Bate-papo com especialistas sobre manutenção e uso de embarcações.
Hora: 20h10
Local: Feira Central – Palco 2
Entrada: gratuita