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Assembleia Abr26
Fim de Semana

Domingo tem motoclube, feiras e festival cultural na Capital

Agenda inclui eventos gratuitos com música, gastronomia e lazer

05 abril 2026 - 08h49Sarah Chaves
Foto: Feira BorogodóFoto: Feira Borogodó  

Feiras, cultura e atividades para toda a família movimentam Campo Grande neste domingo (5). A programação começa pela manhã com a Feira Borogodó e segue ao longo do dia na Feira Central, que reúne atrações de Páscoa, música, palestras e apresentações culturais. Os eventos são gratuitos e oferecem opções de lazer, gastronomia e economia criativa na Capital.

DOMINGO (5)

Feira Borogodó - A 22ª edição da feira traz temática de Páscoa com experiências culturais, gastronomia e economia criativa, reunindo expositores e atividades para toda a família.

Hora: 9h
Local: Praça Coophafé – Rua das Garças, 3164
Entrada: gratuita

Feira Central – almoço e sarau infantil - A programação começa ao meio-dia com abertura para almoço e atividades voltadas ao público infantil.

Hora: 12h
Local: Feira Central
Entrada: gratuita

Workshop “Trabalho com Iscas Artificiais” - Atividade aborda técnicas e orientações para pesca esportiva.

Hora: 18h30
Local: Feira Central – Palco 2
Entrada: gratuita

Bonde de Biker - Motoclubes participam de entrada especial com trajeto até a Tenda Cristã.

Hora: 19h
Local: Feira Central
Entrada: gratuita

Final do Festival de Música Cristã - Etapa decisiva reúne apresentações musicais no evento.

Hora: 19h30
Local: Feira Central – Palco 3
Entrada: gratuita

Momento motivacional “Neurociência e Fé na Construção de uma Nova Identidade” - Palestra com Ingrid Ximenes integra a programação.

Hora: 19h30
Local: Feira Central
Entrada: gratuita

Apresentação “Davi e Golias” - Encenação faz parte das atividades culturais do evento.

Hora: 19h30
Local: Feira Central – Palco 4
Entrada: gratuita

Banda da Guarda Civil Metropolitana - Apresentação musical com repertório variado.

Hora: 20h
Local: Feira Central – Palco 4
Entrada: gratuita

Podcast “Cuidados com Embarcação/Motor” - Bate-papo com especialistas sobre manutenção e uso de embarcações.

Hora: 20h10
Local: Feira Central – Palco 2
Entrada: gratuita

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