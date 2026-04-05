Domingo tem motoclube, feiras e festival cultural na Capital

Feiras, cultura e atividades para toda a família movimentam Campo Grande neste domingo (5). A programação começa pela manhã com a Feira Borogodó e segue ao longo do dia na Feira Central, que reúne atrações de Páscoa, música, palestras e apresentações culturais. Os eventos são gratuitos e oferecem opções de lazer, gastronomia e economia criativa na Capital.

DOMINGO (5)

Feira Borogodó - A 22ª edição da feira traz temática de Páscoa com experiências culturais, gastronomia e economia criativa, reunindo expositores e atividades para toda a família.

Hora: 9h

Local: Praça Coophafé – Rua das Garças, 3164

Entrada: gratuita

Feira Central – almoço e sarau infantil - A programação começa ao meio-dia com abertura para almoço e atividades voltadas ao público infantil.

Hora: 12h

Local: Feira Central

Entrada: gratuita

Workshop “Trabalho com Iscas Artificiais” - Atividade aborda técnicas e orientações para pesca esportiva.

Hora: 18h30

Local: Feira Central – Palco 2

Entrada: gratuita

Bonde de Biker - Motoclubes participam de entrada especial com trajeto até a Tenda Cristã.

Hora: 19h

Local: Feira Central

Entrada: gratuita

Final do Festival de Música Cristã - Etapa decisiva reúne apresentações musicais no evento.

Hora: 19h30

Local: Feira Central – Palco 3

Entrada: gratuita

Momento motivacional “Neurociência e Fé na Construção de uma Nova Identidade” - Palestra com Ingrid Ximenes integra a programação.

Hora: 19h30

Local: Feira Central

Entrada: gratuita

Apresentação “Davi e Golias” - Encenação faz parte das atividades culturais do evento.

Hora: 19h30

Local: Feira Central – Palco 4

Entrada: gratuita

Banda da Guarda Civil Metropolitana - Apresentação musical com repertório variado.

Hora: 20h

Local: Feira Central – Palco 4

Entrada: gratuita

Podcast “Cuidados com Embarcação/Motor” - Bate-papo com especialistas sobre manutenção e uso de embarcações.

Hora: 20h10

Local: Feira Central – Palco 2

Entrada: gratuita