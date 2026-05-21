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Meio Ambiente

Capital recebe congresso nacional sobre conservação da biodiversidade no Bioparque Pantanal

Evento da AZAB reúne especialistas de todo o país entre 26 e 30 de maio com foco em ciência, meio ambiente e futuro da fauna

21 maio 2026 - 18h11Taynara Menezes
Bioparque Pantanal, localizado nos altos da Avenida Afonso Pena, em Campo GrandeBioparque Pantanal, localizado nos altos da Avenida Afonso Pena, em Campo Grande   (Foto: Bruno Rezende)

A contagem regressiva já começou para o 49º Congresso da Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil (AZAB), que será realizado entre os dias 26 e 30 de maio, no Bioparque Pantanal, em Campo Grande. O evento reunirá pesquisadores, acadêmicos e profissionais da área ambiental para debates sobre conservação da biodiversidade sob o tema “Um mergulho na conservação – ciência, sociedade e meio ambiente”.

Reconhecido como o maior aquário de água doce do mundo, o Bioparque Pantanal se consolida também como referência em preservação e pesquisa. A instituição abriga o maior banco genético vivo de água doce e já registrou a reprodução de mais de 100 espécies diferentes.

Desse total, 32 espécies são do bioma Pantanal, reforçando o papel do Mato Grosso do Sul como um importante polo de conservação e estudos ambientais no cenário nacional e internacional.

Criado em 1977, o congresso chega à sua 49ª edição com uma programação voltada para profissionais e estudantes das áreas de Biologia, Medicina Veterinária, Zootecnia e campos relacionados. O encontro busca promover troca de experiências, divulgação científica e debates sobre manejo de fauna e estratégias de conservação.

A programação inclui seis minicursos que abordam desde comunicação e fotografia técnica até manejo de animais silvestres, com foco em desafios práticos do dia a dia e no bem-estar animal.

O objetivo central do evento é fortalecer a formação técnica e aproximar ciência e prática, contribuindo para soluções aplicadas à conservação ambiental e à educação sobre biodiversidade.

Mais informações estão disponíveis no site oficial do evento: https://www.49congressoazab.softaliza.com.br/

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