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Carga milionária de cigarros ilegais é apreendida durante patrulhamento em Mundo Novo

Dupla em motocicleta com placas paraguaias abandonou local antes da chegada do DOF

21 maio 2026 - 17h22Vinicius Costa
Carga apreendida pelo DOF em Mundo NovoCarga apreendida pelo DOF em Mundo Novo   (Divulgação/DOF)

Uma carga com cerca de 34,5 mil pacotes de cigarros contrabandeados foi apreendida na madrugada desta quinta-feira (21) em um imóvel abandonado de Mundo Novo. A apreensão foi realizada por policiais do Departamento de Operações de Fronteira durante patrulhamento no bairro Copagril.

Segundo o DOF, os militares suspeitaram da atitude de dois homens que estavam em uma motocicleta com placas paraguaias. Ao perceberem a aproximação policial, os suspeitos fugiram em alta velocidade e não foram encontrados.

Após a fuga, os policiais retornaram ao local de onde a dupla havia saído e localizaram um imóvel utilizado como entreposto para armazenamento de cigarros de origem paraguaia. No interior do espaço, foram encontradas diversas caixas do produto contrabandeado.

A carga apreendida foi encaminhada para a Receita Federal em Mundo Novo. O prejuízo estimado ao crime é de aproximadamente R$ 1,7 milhão.

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