Dracco prende dois homens por receptação de veículo na BR-060, na Capital

Dois homens foram presos em flagrante na quarta-feira (20) durante uma ação do Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado), na BR-060, em Campo Grande. A ocorrência faz parte de uma operação voltada ao combate a crimes na região de fronteira.

A abordagem aconteceu nas imediações da Fazenda Piana, quando policiais identificaram um Chevrolet Onix com registro criminal trafegando no sentido Campo Grande–Ponta Porã. A via é considerada rota recorrente de atuação de organizações criminosas.

Após a checagem, foi constatado que o veículo tinha registro de apropriação indébita. Durante a ação, os investigadores também identificaram a atuação coordenada entre os suspeitos, com indicação de que o automóvel seria utilizado em atividades ilícitas na região de fronteira.

Um segundo veículo, que dava apoio logístico à ação, também foi interceptado pelas equipes. Os dois homens receberam voz de prisão em flagrante e foram levados à base do Dracco, onde foram adotadas as providências legais.

Os automóveis envolvidos foram apreendidos. Segundo a polícia, a operação integra ações permanentes de enfrentamento ao crime organizado e a delitos transfronteiriços em Mato Grosso do Sul.

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