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Motorista de app é preso após se masturbar na frente de passageira na Capital

Ele teria cometido o ato durante o percurso, que durou cerca de 15 minutos, entre os bairros Vilas Boas e Nova Lima

21 maio 2026 - 09h38Vinicius Costa
Caso foi registrado na DeamCaso foi registrado na Deam   (Divulgação/Sejusp)

Motorista de aplicativo, de 30 anos, foi preso em flagrante sob a suspeita de importunação sexual contra uma passageira durante o percurso do bairro Vilas Boas e Nova Lima, em Campo Grande.

Informações apontam que o indivíduo teria se masturbado dentro do veículo e a vítima teria notado a situação minutos após o início da corrida, que durou cerca de 15 minutos.

De posse das informações constantes no aplicativo de transporte, os policiais do GOI (Grupo de Operações e Investigações) realizaram checagens nos sistemas policiais, conseguindo identificar, qualificar e localizar o autor.

Ele foi encaminhado para a 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, onde foi autuado em flagrante por importunação sexual.

Durante a ação, dois aparelhos celulares foram apreendidos. O suspeito permaneceu preso à disposição da Justiça.

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