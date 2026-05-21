Operação contra fraudes bancárias bloqueia R$ 120 milhões em MS

A Polícia Federal foi às ruas na manhã desta quinta-feira, dia 21, com o objetivo de desmantelar um esquema de fraudes bancárias eletrônicas e lavagem de dinheiro, que teria movimentado cerca de R$ 120 milhões. As ações ocorreram em Campo Grande e Campo Limpo Paulista.

Ao todo, foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão, um mandado de prisão e medidas de bloqueio de bens autorizadas pela Justiça. Durante a operação, os agentes apreenderam celulares, computadores, veículos, joias, imóveis, dinheiro em espécie e criptoativos.

As investigações começaram após a Caixa Econômica Federal informar à PF, em 2023, a existência de uma plataforma usada para comercialização de cartões bancários fraudados. A partir da denúncia, os investigadores identificaram o principal suspeito do esquema.

Conforme a apuração, o grupo utilizava criptomoedas e empresas de fachada para ocultar os recursos obtidos ilegalmente. A investigação também apontou a participação de outros integrantes na estrutura criminosa.

A operação faz parte de um projeto de cooperação entre a Polícia Federal, a Federação Brasileira de Bancos e instituições financeiras voltado ao enfrentamento de crimes cibernéticos e fraudes bancárias.

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