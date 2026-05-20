Acidente entre moto e caminhão vitimou guarda municipal no Pioneiros

Foi identificado como Eugênio Zanatto Neto o motociclista que morreu após se envolver em um acidente com um caminhão no cruzamento das ruas Padre Damião e Barão de Campinas, no Bairro Pioneiros, em Campo Grande. A vítima integrava a Guarda Civil Municipal (CGM).
O acidente aconteceu na noite desta quarta-feira (20). Eugênio conduzia uma motocicleta Honda Titan, de cor azul, quando ocorreu a colisão com o caminhão. Equipes de resgate foram acionadas, mas ele morreu ainda no local.
Após o acidente, o motorista do caminhão fugiu, mas a Polícia Civil conseguiu localizar o suspeito em uma residência próxima e efetuou a prisão. Conforme os policiais, o homem apresentava sinais de embriaguez.
Moradores da região afirmam que acidentes são recorrentes no cruzamento onde ocorreu a batida e cobram melhorias para aumentar a segurança no trecho.Reportar Erro
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