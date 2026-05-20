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'Seu Abraço Aquece' arrecada mais de 192 mil peças em MS

Campanha do agasalho vai beneficiar 586 instituições nos 79 municípios do Estado

20 maio 2026 - 18h10Taynara Menezes
Organizada pela SAD, a campanha integra um conjunto de iniciativas voltadas ao bem-estarOrganizada pela SAD, a campanha integra um conjunto de iniciativas voltadas ao bem-estar   (Foto: João Garrigó)

A campanha do agasalho “Seu Abraço Aquece: doe calor e faça o bem” arrecadou mais de 192 mil peças entre roupas, calçados e cobertores em Mato Grosso do Sul. A ação vai beneficiar, pela primeira vez, 586 instituições assistenciais nos 79 municípios do Estado.

O encerramento da campanha ocorreu nesta quarta-feira (20), no Albano Franco, em Campo Grande, com a presença da primeira-dama Mônica Riedel e do vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha.

“Foi uma arrecadação maravilhosa. Eu atribuo a organização, transparência, comprometimento e seriedade com que a campanha é realizada”, afirmou Mônica Riedel, destacando ainda a participação dos servidores e parceiros da ação.

As arrecadações ocorreram durante abril e maio. Em Campo Grande, 413 instituições começam a receber as doações ainda nesta semana. No interior, a distribuição será feita nos próximos dias com apoio das agências do Detran.

Segundo o secretário estadual de Administração, Roberto Gurgel, as cidades recebem prioritariamente os itens arrecadados localmente. “Se faltar, mandamos da Capital ou de cidades próximas para que todo mundo possa ser contemplado”, explicou.

A campanha completa 11 anos em 2025 e se consolidou como uma das principais ações sociais do Governo do Estado, voltada ao atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade durante o inverno.

“O gesto de amor de doar um agasalho para quem precisa representa muito na vida de uma pessoa”, ressaltou o vice-governador Barbosinha durante o encerramento da campanha.

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