Bazar beneficente do Asilo São João Bosco terá peças a partir de R$ 5

O Asilo São João Bosco realizará no dia 10 de junho uma edição especial do bazar beneficente da instituição em Campo Grande. Batizada de “Saldão do Bem”, a ação terá roupas, calçados e acessórios com preços a partir de R$ 5. O atendimento ao público ocorrerá das 8h às 17h.

A renda obtida com as vendas será revertida para despesas de manutenção da entidade, que acolhe aproximadamente 90 idosos. Entre os custos atendidos estão alimentação, medicamentos, fraldas, produtos de higiene e conservação da estrutura.

Segundo a instituição, o bazar fixo mantido dentro do asilo se consolidou como uma das principais alternativas de arrecadação para auxiliar no funcionamento diário. A proposta do saldão é ampliar o fluxo de visitantes e incentivar a participação da comunidade.

Além da comercialização dos produtos, o evento também deve apresentar ao público os serviços oferecidos pelo asilo no atendimento a idosos em situação de vulnerabilidade social. A entidade recebe doações frequentes de roupas e acessórios em bom estado para abastecer o espaço durante o ano.

Sobre o Asilo São João Bosco

Fundado em 23 de outubro de 1923, o Asilo São João Bosco é uma instituição sem fins lucrativos. Atualmente, atende cerca de 90 idosos em situação de vulnerabilidade, oferecendo moradia, seis refeições diárias, cuidadores 24 horas, e serviços de enfermagem, fisioterapia, nutrição, pedagogia, além de atividades recreativas, culturais e religiosas, e apoio emocional e espiritual. A manutenção das atividades depende do Fundo Municipal do Idoso (44%) e de doações da população (56%).

Serviço

Saldão do Bem – Asilo São João Bosco

Data: 10 de junho

Horário: das 8h às 17h

Local: Asilo São João Bosco – Campo Grande

Peças a partir de R$ 5

Informações: (67) 3345-0500 e (67) 98402-7626.

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