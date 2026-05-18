VÍDEO: Câmera flagrou ataque que matou criança no Jardim Noroeste

Saiba Mais Polícia Ataque que matou criança no Noroeste foi motivado por briga anterior em conveniência

Câmera de segurança registrou o momento em que acontece o ataque numa conveniência, no Jardim Noroeste, em Campo Grande, durante a madrugada de domingo, dia 17, que terminou com a morte de um menino, de 2 anos.

O ataque aconteceu pouco depois da meia-noite, conforme mostra as imagens. O menino estava no colo da mãe - ainda havia uma segunda criança sentada ao redor dos demais adultos.

Além da criança, que foi atingida e morreu na sequência, a mãe dele ficou ferida, assim como outras duas pessoas.

Segundo informações da Polícia Civil, o crime teria sido motivado por uma briga anterior registrada na conveniência Prime 2, localizada na rua Indianápolis.

Conforme as investigações preliminares, os suspeitos passaram diversas vezes em frente ao estabelecimento observando a movimentação das vítimas antes do crime. Testemunhas relataram que ocupantes de uma caminhonete Fiat Toro vermelha fizeram o monitoramento e deram apoio logístico. Logo depois, dois suspeitos chegaram ao local em uma motocicleta Honda Bros vermelha. O garupa teria efetuado diversos disparos contra o grupo que estava na conveniência.

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Após o crime, equipes da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac/Cepol), da Força Tática do 9º Batalhão da Polícia Militar e do Batalhão de Choque iniciaram diligências para localizar os envolvidos.

Durante as buscas, um veículo com as mesmas características informadas pelas testemunhas foi localizado nas proximidades do cruzamento das ruas Vaz de Caminha e Evaristo da Veiga. O motorista tentou fugir da abordagem policial, mas foi interceptado após acompanhamento tático.

Ao longo da ocorrência, os policiais identificaram contradições nas versões apresentadas pelos suspeitos e conseguiram esclarecer a dinâmica do atentado, individualizando a participação de cada um dos envolvidos.

Foram presos em flagrante M.J.A.C., de 36 anos, A.D.S., de 42 anos, T.S.L., de 31 anos, e G.M.S., de 34 anos. Segundo a investigação, entre os detidos está o homem apontado como autor dos disparos.

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