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Cultura

Rota Cine MS estreia na Comunidade Tia Eva e segue com sessões em quilombos de MS

Projeto leva cinema gratuito para comunidades tradicionais e terá novas exibições nos dias 21 e 22 de maio

18 maio 2026 - 14h50Taynara Menezes
A primeira edição do projeto levou cinema, cultura e reflexão para moradores da Comunidade Tia EvaA primeira edição do projeto levou cinema, cultura e reflexão para moradores da Comunidade Tia Eva   (Foto: Divulgação)

Após estrear na Comunidade Tia Eva, em Campo Grande, o Rota Cine MS Povos Tradicionais segue nesta semana para novas exibições em comunidades quilombolas de Mato Grosso do Sul. As próximas sessões acontecem no dia 21 de maio, na Comunidade Quilombola São João Batista, às 19h30, e no dia 22 de maio, na Associação da Comunidade Negra Rural Quilombola Chácara Buriti, no Salão do Janilson, às 18h.

A primeira edição do projeto levou cinema, cultura e reflexão para moradores da Comunidade Tia Eva, que participaram de uma sessão inédita no Centro Comunitário da região. O público assistiu ao curta sul-mato-grossense “As Marias”, obra que retrata a vida e o envelhecimento de três irmãs trigêmeas.

Realizado pela Secretaria de Estado da Cidadania em parceria com a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, o subsecretário de Políticas Públicas para Promoção da Igualdade Racial, Deividson Silva, destaca que a ideia inicial previa exibições apenas em espaços centrais, o que dificultaria a participação das comunidades.

“A partir de uma provocação feita dentro da própria comunidade, pensamos: por que não fazer o equipamento chegar até as pessoas? Muitas vezes a locomoção é difícil, especialmente para quem vive em áreas mais afastadas. Quando falamos de política pública, é importante que ela vá até a comunidade, e não que a comunidade precise procurar por ela”, afirmou.

Após a exibição, moradores participaram de uma roda de conversa sobre ancestralidade, memória e envelhecimento. A iniciativa emocionou principalmente idosos da comunidade, muitos deles vivenciando pela primeira vez uma experiência de cinema dentro do próprio território.

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