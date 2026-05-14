Festança garantida! Ingressos para o Arraiá da AACC já estão disponíveis na Capital

Os ingressos para o tradicional Arraiá da AACC/MS já estão disponíveis em Campo Grande. Considerado o maior arraiá solidário de Mato Grosso do Sul, o evento será realizado no dia 6 de junho, no Centro de Convenções Albano Franco, das 11h às 22h.

Os ingressos custam R$ 20, com entrada gratuita para crianças de até 10 anos. As entradas podem ser adquiridas antecipadamente na sede da AACC/MS ou no dia do evento.

Promovida há mais de duas décadas, a festa reúne empresas, voluntários e parceiros que colaboram na montagem, operação e atendimento das barracas. Toda a arrecadação é destinada à manutenção dos serviços oferecidos pela AACC/MS, única instituição do Estado voltada ao acolhimento de crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer.

Nesta edição, parte da renda também será utilizada na reforma da Casa de Apoio, espaço que recebe pacientes e acompanhantes durante o período de tratamento em Campo Grande.

Somente em 2025, a instituição contabilizou quase 18 mil atendimentos multiprofissionais, além do acompanhamento de mais de 300 crianças e adolescentes. No mesmo período, foram realizadas 6.346 hospedagens e servidas mais de 31 mil refeições.

Segundo a presidente da instituição, Mirian Comparin Corrêa, o evento vai além da arrecadação financeira e fortalece o envolvimento da comunidade com a causa.

A programação contará com apresentações de quadrilhas de escolas da Capital, comidas típicas, arroz carreteiro, derivados de milho, doces, espetinhos e a tradicional linguiça de Maracaju. O público também terá acesso a uma área kids com brinquedos e atrações voltadas às crianças.

Serviço

6 de junho

11h às 22h

Centro de Convenções Albano Franco

R$ 20

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