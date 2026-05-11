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Cultura

Danças em Trânsito leva arte e espetáculo "Cabeça de Toco" a três cidades de MS

Projeto do Circuito Universitário promove mediação artística e apresentações em Aquidauana, Jardim e Maracaju entre os dias 12 e 14

11 maio 2026 - 16h42Taynara Menezes

O projeto "Danças em Trânsito", da Arado Cultural, inicia nesta terça-feira (12) uma circulação por três cidades de Mato Grosso do Sul dentro da edição "Circuito Universitário", com ações que unem arte, formação acadêmica e troca de experiências. A programação passa por Aquidauana, Jardim e Maracaju até quinta-feira (14), com mediação artística e apresentação do espetáculo "Cabeça de Toco, aqui tudo é mato".

A iniciativa é viabilizada por meio da Lei Paulo Gustavo, com apoio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura de Mato Grosso do Sul e do Governo de Mato Grosso do Sul, além do Ministério da Cultura e do Governo Federal.

O projeto busca aproximar artistas, estudantes e professores universitários, promovendo trocas sobre processos criativos e temas como meio ambiente, relações sociais e linguagem artística. Segundo a idealizadora Renata Leoni, a proposta surgiu após experiências anteriores com estudantes da UFMS, que abriram espaço para diálogo entre diferentes áreas do conhecimento. "Foi uma vivência muito enriquecedora", destacou.

O espetáculo "Cabeça de Toco, aqui tudo é mato" reúne dança, teatro, performance, literatura e artes visuais para abordar o impacto da ação humana sobre a natureza. A obra transforma a madeira em elemento central da narrativa, simbolizando destruição e renascimento em um contexto poético ligado ao Centro-Oeste.

Em cena, o trabalho traz referências à cultura regional e dialoga com nomes como Conceição dos Bugres e Tetê Espíndola, propondo reflexões sobre território, corpo e meio ambiente.

As apresentações contam com os intérpretes-criadores Febraro de Oliveira, Marcos Mattos, Marcus Perez e Renata Leoni, com direção de Eduardo Fukushima e equipe artística multidisciplinar.

Programação

Em Aquidauana, a ação ocorre na terça-feira (12), na Unidade I da UFMS, com mediação artística às 19h e espetáculo às 20h. Em Jardim, na quarta-feira (13), a programação será na UEMS, com mediação às 19h e apresentação às 20h30. Já em Maracaju, na quinta-feira (14), o evento também acontece na UEMS, nos mesmos horários.

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